Nueva tarifa de UTE

@|En la edición del viernes 7 del corriente, se informa en El País bajo el título: “UTE lanza nueva tarifa”, el lanzamiento de una nueva opción para el consumidor, llamada Triple Horario Residencial.



Interesado en la oferta, me comuniqué por vía telefónica con el área atención comercial del organismo. Para mi sorpresa se me informó que no tenían, por el momento, forma de asociar a quien, como yo, estuviera interesado.



En la tapa de cualquier libro de marketing, se establece qué, cuando se lanza un producto a la venta, cuya comercialización se hará vía grandes superficies, primero debe distribuirse en las góndolas y luego realizar la campaña promocional. Sostienen los especialistas qué, quien va a buscar ese producto y no lo encuentra es venta perdida. Es decir, no volverá al día siguiente a buscarlo.



Es probable qué, en este caso, dado el nivel de tarifas que sufrimos, sí intentemos nuevamente, pero llama la atención el aparente desconocimiento de esta regla de oro en ventas. Solo comprensible porque se trata de un mercado cautivo.