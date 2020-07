Nueva agenda global post pandemia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Las principales prioridades para, al menos, la próxima década, parecerían ser la salud pública, la seguridad alimentaria, la pobreza, la inserción comercial externa, la consolidación de la democracia, la creación de empleo, la innovación tecnológica y no tecnológica (métodos de organización, procesos, comercialización), la educación, la lucha contra la corrupción, el abuso de drogas y la salud mental, entre otras.



Si estimamos que el impacto de una pandemia inédita todavía está en la primera “ola”, y que la primera etapa de la recuperación económica será una tarea de 4 a 5 años mínimo después de que todos estemos vacunados, hay que hacer números y priorizar.



Idealmente, de la adversidad surgiríamos más fuertes, pero vivimos en tiempos de globalización sin gobernanza, con instituciones regionales y globales quebradas, donde el diálogo multilateral es inexistente. Se extraña el liderazgo post Segunda Guerra Mundial, el cual cuando sonó el último disparo comenzó la reconstrucción de perdedores y ganadores. Hoy, no existen.



Los US$ 50 mil millones de dólares en Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) y otros US$ 350 mil millones dedicados a financiar la agenda climática, deberán ser redireccionados. Eso no significa que la agenda ambiental quede en segundo plano, sino que, como lo está haciendo el gobierno uruguayo, todo el gasto sea revaluados y priorizados para concentrase en lo más urgente y aplicable y no en el estrés de las ballenas.



De alguna manera, es la misma situación, pero en otra escala, de la realidad que enfrenta el Gobierno uruguayo ante la pandemia y un legado con vientos "de frente". Está obligado a subir impuestos o reducir el gasto. Este último se puede revisar y priorizar, descartando lo que sea, hoy, prescindible.



Hay de donde cortar, pero más impuestos causarán un impacto generalizado que el país no puede soportar.