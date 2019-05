Nuestro Brou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La verdad que el Brou, supuestamente el Banco País, Mi Banco, llamado a ser el Banco de Todos y otros "títulos" que la inclusión financiera nos hace referencia para que gestionemos nuestra economía, cuando necesitamos una ayuda, nos ejecuta sin piedad, ni siquiera con un aviso previo y mucho menos, lejos, nos da una mano. Nunca dejé de pagar mi tarjeta VISA Brou, es más, tengo débito automático. Estoy en EE.UU., he hecho unas compras y súbitamente "tarjeta rechazada”. Llamadas, mails, WhatsApp, días y días sin contestación y finalmente, mi Sra. que está en Montevideo, es informada que se excedió el límite. Punto. Sr. cliente, lo dejamos sin recursos, no importa dónde usted está, si necesita asistencia, si tiene que pagar un hotel, o terminar sus compras, arréglese como pueda. Colgado.

No tiene el Brou recurso de ninguna naturaleza, ni cintura para no dejar un cliente sin opción de pago y lo peor: en el exterior.



Tal vez el Brou no tiene la línea de abrir un crédito automático, mirar la historia de pagos del cliente, mandarle un mail, hacer algo para solucionar una situación que puede ser un drama en el exterior.



Nada. Muchos silencios sí. Pedirán disculpas una vez que yo pueda volver e ir a "Mi Banco", tal vez a cerrar mi cuenta y tal vez también me dejarán ir, porque uno menos no les importa, porque el Brou nunca se cerrará, porque paga Don Pueblo.



Estoy en EE.UU., no les importó. Arréglese como pueda Sr.

Haré trascender esta actitud del Brou, para que la gente sepa qué le puede pasar si necesita una asistencia pasajera estando fuera del país. Y no me digan que es problema de VISA porque es mi cuenta del Brou la que paga y puede respaldar.