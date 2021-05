Nuestro Banco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El Banco República promociona una tarjeta de crédito "Recompensas" que en un momento daba muy buenas recompensas a sus usuarios; hoy ya no.



Me suscribí a la misma apenas lo conocí y desde entonces he tenido un "pequeño" problema: los estados de cuenta los recibo el día del vencimiento, o varios días después del vencimiento. Lo reclamé 3 veces en el BROU y me dicen que es un problema de Sistarbank.



Pedí en el Banco que me los mandaran por Internet y nunca los recibí por este medio.



Llamé al BROU donde me dieron el monto a pagar y me dijeron que me tenía que registrar en Sistarbank. Traté de hacerlo y no pude porque en una oportunidad aparentemente registré una tarjeta de mi esposa con mi correo electrónico y cuando quise hacerlo no me lo permitió el sistema. Llamé a Sistarbank, ¿y saben cuál fue la brillante solución que me dieron? ¡Que abra otro correo electrónico para recibir el estado de cuenta!



Lamentablemente tendré que dejar de usar esta tarjeta porque tengo miedo de que un día me olvide del vencimiento y terminar pagando horrorosos recargos que cobra el Banco cuando uno no paga en fecha.