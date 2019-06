Nuestra rambla

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La rambla de Montevideo es una identidad de nuestra ciudad, de nuestro país. Es uno de los atractivos más vistos, más disfrutables, ya sea por los uruguayos como también por los turistas que la valoran de gran forma.



Pocas ciudades en el mundo tienen una costanera tan extensa con variedad de playas aptas para el baño, a pasos de la ciudad misma.



Este valor patrimonial, natural, relajante, debe ser cuidado, y no lo es.



Desde hace un tiempo a la fecha, en la zona de Pocitos, una clase de jóvenes se ha apoderado de ella en horas de la tarde y noche, y más que disfrutarla asustan...



Son los mismos que tiempo atrás fueran literalmente echados de las puertas y cercanías del Montevideo Shopping.



Familias con niños y gente de bien ha dejado de bajar a la misma para evitar problemas.



En la zona del puerto del Buceo se ha instalado un carro de torta fritas (que yo sepa, los mismos estaban prohibidos desde ya hace tiempo por una norma de la IMM).



La IMM no logra aún regular la circulación de bicicletas, monopatines, patinetas, etc. de la vereda de la rambla, cosa que está causando problemas y otra vez hace que las familias con los niños y gente mayor evite ir a disfrutar de la misma.



No nos podemos dormir, hay que tomar recaudos, organizar, fiscalizar, ya que como todos sabemos, es uno de los lugares más disfrutables y de identidad de nuestra capital.