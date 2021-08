Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Sra. Intendente de Montevideo:



A raíz del Covid -19, todos los organismos, de una u otra manera, o bien mantuvieron los pagos fijos o los aumentaron en un monto menor que la inflación, excepto nuestra Intendencia de Montevideo.



Ya no hablo de los montos horrorosos que cobran para mantener la hiperinflada burocracia, teniendo más de 10 veces la cantidad de empleados que ciudades "más chicas", como Hamburgo, por ejemplo. ¡Sí, 10 veces más!



Este mes recibo las boletas de pago de los impuestos domiciliarios y llegan con una "agradable" sorpresa, las boletas vienen con el siguiente texto: "La impresión de este recibo comenzará a tener costo. Podés recibir tu factura de manera gratuita por correo electrónico ingresando en Montevideo.gub.uy/enviodefacturas y completando los datos solicitados”.



Observaciones:



1) Si entra por Internet a la dirección enviada, la contestación de Internet es página no encontrada, y el motivo es que los eficientes y bien pagos empleados de la Intendencia, separaron enviode y facturas y obviamente nadie revisa nada.



2) La Intendencia de Montevideo no es mi amiga, y no acepto que en una comunicación me digan "podés", porque sólo acepto que mis amigos me tuteen.



3) ¿Uds. piensan que todo el mundo tiene una computadora y una impresora para imprimir las boletas? Pregúntenle a más de un obrero, o empleado o acomodador de autos si tienen.



4 ) ¿No les parece que con el disparate que cobran de impuestos esto es un abuso?



5) Además, otros organismos, UTE por ejemplo, lo incentivan a imprimir las boletas haciéndole un descuento en vez de cobrar un recargo, lo que muestra que la Intendencia lo que hace es una manera de recaudar más.



Espero entren en razones y no sigan adelante con ese disparate.