Nuestra economía

Atrapados sin salida



@| Está pasando lo que la oposición pronosticó hace un tiempo: la economía está retrocediendo. El único que no lo reconoce, pues hizo promesas basándose en eso, es el gobierno. Hasta hace una semana el Ministro Astori dio explicaciones en el Parlamento, en referencia a los cambios que se hicieron a último momento en la Rendición de Cuentas siempre partiendo de supuestos muy ilusorios con respecto al crecimiento de la economía en este año y el año que viene. Los últimos hechos a nivel nacional con el envío al seguro de paro de obreros en varias empresas: Frigorífico PUL, SAMAN, Free Shop de Río Branco y con la presentación a concurso de empresas como TENENT y MOTOCICLO han agravado la situación. A su vez el conflicto en Frigorífico Las Moras y la situación de inestabilidad financiera en Argentina se han sumado al problema.

El economista Ignacio Munyo informó que desde 2014 se perdieron 55.000 puestos de trabajo que han afectado a la población más joven y menos preparada. La mitad de las personas que entran al mercado de trabajo sólo saben realizar tareas elementales que son fácilmente automatizables. Esto nos demuestra que la pésima educación ha sido la causa fundamental de que esto suceda. La automatización la vemos en Bancos, supermercados donde ya no se precisa un empleado, sino que lo hace una máquina. Esto además les evita a los empresarios, enfrentar un problema cada vez mayor: la prepotencia de los sindicatos, avalada por el gobierno.



El caso más reciente lo tuvimos hace poco en Frigorífico Las Moras, donde la planta estuvo ocupada durante una semana, por una minoría del personal. La Directora Elizabeth Misa explicaba que por ese motivo se perdieron US$ 30.000 por día en un conflicto en el cual el sindicato no respetó la cláusula de paz. Fue una ocupación ilegal pues la ley establece que se puede ocupar, pero no se puede impedir que entre el propietario, ni que trabajen quienes no estén de acuerdo con la medida. Sin embargo el Ministerio de Trabajo no hizo nada al respecto, pues sabemos muy bien que quien lo dirige es un comunista encubierto. Las cuadrillas kosher se tuvieron que retirar y los clientes chinos no entendían como la dueña no podía entrar a su propiedad. Este es el Uruguay progresista que tenemos. No queda duda porqué muchos empresarios se van a Paraguay y sino pregúntenle al diputado Fratti del MPP.



Si alguien tiene dudas que la economía empeora, vean los números de empresas que se presentaron a concurso según datos de la Liga de Defensa Comercial: en 2009 fueron 36, en 2012 fueron 48, en 2013 fueron 61 y el año pasado fueron 112. Lindo panorama a pesar de la bonanza económica que vivió el Uruguay en los últimos años.



Esta enorme pérdida de puestos de trabajo, tiene preocupado al Frente Amplio. No porque su conciencia se los indique, porque no la tienen, sino porque saben que la economía es el talón de Aquiles en los votos. Todos sabemos que mucha gente vota con el bolsillo, algunos por comodidad sin evaluar otros datos y otros por ignorancia. Ahora presentaron un proyecto de ley para subsidiar sueldos a empresas que tomen nuevo personal. Eso sí, recién comenzará a regir el 1 de enero del próximo año. ¿Y de aquí a fin de año qué?



Si el Frente Amplio vuelve a ganar las próximas elecciones, lo único que van a conseguir es que el empresario que arriesga capital cierre y deje a todos los empleados en la calle. Los resultados de las empresas autogestionadas han sido nefastos, por eso cuando vaya a votar tenga en cuenta el riesgo que corre su empleo.