No es nuestra culpa

@|Este sentimiento aparece cuando la gente se da cuenta que algo hizo mal, cuando lo podía haber hecho bien y esta diferencia perjudicó a alguien. Claro, hay que hacer algo mal y ser capaz de darse cuenta de eso, algo difícil para la mayoría de la gente.



¿Qué pasa con la gran mayoría de la gente que ha hecho las cosas bien, al menos en forma responsable y a consciencia, cumpliendo las reglas de convivencia de la sociedad?, ¿deberían sentir culpa? No, claro que no. Es notorio que tenemos problemas de convivencia, y tan obvio es, que el gobierno está haciendo una campaña de convivencia, que por cierto no entiendo demasiado los mensajes.



Lo que sí entiendo es que esta campaña está dirigida no a los delincuentes, rapiñeros, asesinos; está dirigida a toda la gente como uno, que trabaja todos los días y cumple con las normas. Tampoco hay ningún sentimiento de “mea culpa” por parte del FA que hace 13 años que está en el gobierno, por haber liberado presos, por dar dinero a cambio de nada, por denigrar a los profesionales, por estar absolutamente ausente de los controles que es su responsabilidad realizar. O sea, no señores, “la sociedad” no es culpable de que ustedes estén ausentes y ni se animen a pedir la cédula de identidad a la gente.



Los culpables de todo este embrollo en el que estamos son ustedes, que se reúnen con sus asesores y se autoconvencen de que está todo bien.