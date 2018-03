Nuestra burundanga

@| “Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga …..” Recuerdan lo que fuera un éxito inolvidable en la voz de Celia Cruz, al parecer en nuestro país hay quienes quieren competir con la famosa salsera. Cambien los personajes por los fiscales, el ministro del interior y el Poder Judicial. Seguramente no lo hacen con la gracia de la cubana, porque esta adaptación en vez de divertir, tiene un fondo de tristeza que muestra la cruda realidad. La realidad que esta vez nadie puede disfrazarla. En verdad me pregunto ¿qué cara pétrea puede salir por TV a decirnos que estamos bien, que los noticieros distorsionan la realidad o que se está cumpliendo con aquello de ser implacable con la delincuencia? Porque Ud. tiene claro que no se están peleando por un resultado deportivo, se están pasando facturas ante la interrupción violenta de la vida de conciudadanos.



Atónito es para quedarse ante los argumentos esgrimidos por los contendientes. Que no actuaron con urgencia, que era domingo, que empezaban las vacaciones, que fulano actuó apurado y malhumorado, que el sistema informático falló, que los plazos vencieron, que el número de gracias otorgadas por la SCJ, etc., etc., etc.



Por otro lado tenemos a la continua exposición mediática de quienes resaltan las bondades del nuevo Código de Proceso Penal en medio de denuncias públicas del ambiente de terror (textual) y persecución contra los fiscales que no están de acuerdo con el nuevo CCP.



Sin embargo en medio de esta verdadera “olla de grillos” algo los une a todos estos actores y es la preocupación por “cuidar su chacrita”.



¿Llegará el día en que estos personajes dejen de jugar al “Gran Bonete” con la culpa y se pongan de acuerdo para cumplir efectivamente con el mandato de nuestra Carta Magna?