Sin noticias

@| Somos los propietarios de la casa de antigüedades y joyería situada de la Galería Shopping Center, del Edificio Apolo, Punta del Este, Avda. Gorlero y calle 29 que el día 26 de enero de 2018 fue asaltada por dos hombres, según se ve en las cámaras de la galería.



Los propietarios estábamos en el segundo piso y el local ya estaba cerrado. En 20 segundos se llevaron un anillero y alhajeros con una rapidez estudiada, ni siquiera revisaron la caja para ver si había dinero.



Llamamos a la policía, a la comisaría, dado que el 911 nos daba ocupado o en línea de espera. Vinieron detectives y policía científica, buscaron huellas y ¿no había ninguna clara? Cuando el sereno estaba recorriendo otro pasillo (la galería tiene 4 entradas), los ladrones forzaron las dos cerraduras con destornilladores sin hacer ningún ruido, tirándose sobre los muebles para ser más rápidos.



La galería tiene cámaras pero no se ve para reconocerlos. La policía tiene aparatos para agrandar y mejorar las figuras pero no nos han dicho si los reconocieron. Fuimos a la Comisaría 10a. y a Policía Científica en la parada 24 porque habíamos tomado fotos a las alhajas que después robaron, a llevarle las fotos de las mismas.



El 21/2 /18 nos llevaron a Colonia para reconocer si en las bolsas que tenían de alhajas y relojes recuperados, había algo nuestro. Encontramos seis piezas de bajo valor pero no nos las entregaron, esperando la resolución del juez.



Los ladrones se llevaron 42 anillos, 7 pares de caravanas y 3 cruces. Todo de alto valor, parece que sabían bien reconocer su valor (algunos anillos de más de 6.000 dólares).



El comisario de Colonia nos dijo que seguirían buscando pero hasta la fecha no tenemos respuesta. ¿Hasta cuándo?



En la actualidad no hay seguridad ninguna. Todos los días hay robos, arrebatos, asesinatos y violaciones. La gente no hace denuncias de lo antedicho dado que no tienen resultados positivos.



Cumplimos con todas las obligaciones fiscales, respetamos la ley y no tenemos ningún derecho ni protección.



Esperamos que el próximo gobierno que venga sea protector de nuestros derechos como fue en otros tiempos.