Sobre nota editorial

@| Sr. Director de El País Dr. Martin Aguirre Regules



De mi mayor estima.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a efectos de formular las precisiones que se dirán respecto a la nota editorial publicada en El País el 27 diciembre 2021, titulada “Puede y debe mejorar”; a los efectos de evitar conclusiones erróneas de parte de los lectores, ya que la publicación indicada induce, precisamente, a ello, con la metodología de generalizaciones y verdades a medias, lo que es una forma de apartarse de la verdad.



Se dice en el mencionado artículo editorial: “Este año trascendieron a la prensa detalles de dos asuntos vinculados al Río de la Plata …El primero, es la construcción de dos emisores subacuáticos por la República Argentina en el Río de la Plata superior (Riachuelo y Berazategui), que habrán de verter desechos de diferentes tipos en las aguas de uso común. El segundo, es el proyecto uruguayo para profundizar el Canal de Acceso del Puerto de Montevideo a 14,0 metros …”



El escriba califica, pero califica mal, al expresar: “El proceso seguido en ambos asuntos no está dejando bien parada a la diplomacia uruguaya”. Calificación que no corresponde porque sencillamente se aparta de la verdad que surge de los hechos. Al parecer el editorialista no ha advertido el cambio que se ha producido en la conducción de la diplomacia, no se ha enterado de las múltiples acciones que la Cancillería lleva adelante en diversos ámbitos tras objetivos vinculados al interés nacional. Llama la atención que alguien utilizando una de las más prestigiosas páginas editoriales, no sepa que desde la instalación del actual gobierno hubo un gran cambio en la conducción de la política exterior del país.



Pero, lo grave es que el autor del editorial falta a la verdad usando el viejo método de las medias verdades, al decir: “En el caso de los proyectos para los dos emisarios subacuáticos, sucesivas Delegaciones Uruguayas en CARP se apresuraron a dar su acuerdo a las propuestas presentadas por sus pares argentinos… Es injustificable...”



¿No sabe el escriba que los asuntos que menciona y utiliza para la crítica a las actuales autoridades fueron tramitados y aprobados en gobiernos anteriores? Llama poderosamente la atención que tratándose de un experto no se tenga presente semejante detalle, es decir, que el actual gobierno recibió como herencia estos hechos ya consumados. Por otra parte, no tengo registro alguno de que el escriba de referencia haya levantado su voz de alerta en el momento oportuno, es decir, años atrás en anteriores períodos gubernamentales. Actitud omisiva que se puede explicar, o porque no había motivos para dicha alerta o por la ignorancia de los hechos.



A fin del conocimiento de la verdad, hago esta sucinta relación de fechas: El proyecto de obra de la planta depuradora de residuos de Riachuelo se tramitó en CARP desde enero de 2009 a noviembre de 2019.



El proyecto de obra de la planta depuradora de residuos de Berazategui se tramitó en CARP desde noviembre de 2016 a noviembre de 2018.



Las fechas dejan en evidencia la confusión del mensaje del escriba, que llevará a error aún al atento lector.



Queda claro que el actual gobierno recibió esta realidad de hechos ya consumados en anteriores administraciones. No se puede imputar a la actual administración decisiones del pasado, tomadas por gobiernos anteriores. Lo que, obviamente, no exime a las actuales autoridades de su obligación de actuar con el celo correspondiente.



Es así que se conformó un equipo interministerial con técnicos del Ministerio de Ambiente, de Cancillería y de CARP a los efectos del seguimiento y monitoreo que ameritan las obras de referencia. Asimismo, ante la negativa de la Delegación de Argentina ante CARP respecto a la propuesta de un monitoreo conjunto, la Delegación de Uruguay ya comunicó que se hará un monitoreo unilateral por parte de nuestro país. Lo que en definitiva, tal vez, sea lo más conveniente, ya que dos procedimientos de monitoreo respecto a los vertidos en las aguas del Río de la Plata ofrecerá doble garantía, al establecerse un contralor que será recíproco.



Respecto al Puerto de Montevideo, dice el editorialista: “La presentación en CARP del proyecto para profundizar el Canal de Acceso al puerto tampoco ha sido bien manejado. Para comenzar, tenemos el inexplicable, e inexplicado, episodio de la solicitud para dragar a 13,00 metros cuando lo que correcto era dragar a 14,00 metros. Luego tenemos la demora en presentar los estudios técnicos. Una comedia de enredos”.



Lo inexplicable, realmente, es que el autor del editorial no haya tomado conocimiento de los hechos. El 28 de mayo de 2018, la Delegación de Uruguay ante CARP comunica a la Delegación de Argentina que deja sin efecto la opción de participar en igualdad de condiciones en la construcción del Canal Magdalena. Decisión de responsabilidad del gobierno anterior. Seguramente, con el criterio del actual gobierno, no se hubiera renunciado a esa opción que brinda a Uruguay el Tratado del Río de la Plata. Es como renunciar a un río de oro. En fin…



El 29 de mayo de 2018, Argentina comunica que no tiene objeciones que formular al proyecto de “Profundización y Extensión del Canal de Acceso al puerto de Montevideo”.



Se negoció tal profundidad a 14 metros, a tal punto que el Presidente de la Delegación de Uruguay ante CARP, Dr. Felipe Michelini, agradece expresamente la conformidad manifestada por Argentina y así consta en el acta correspondiente.



También acá queda de manifiesto la confusión del editorial que induce a error al lector.



Se negoció la profundidad de referencia a 14 metros, pero, el proyecto que se presentó y mereció la conformidad de Argentina, fue de 13 metros. No he encontrado una explicación razonable. Solo el ex Ministro de Transporte y Obras Públicas de la época, el Sr. Víctor Rossi, nos podría esclarecer este asunto, que, obviamente, tampoco es de responsabilidad del actual gobierno.



En suma, las generalizaciones, sin distinción de fechas y períodos, y el manejo de verdades a medias, no deberían tener espacio en la página editorial de El País que, a lo largo de la historia, marcó rumbos desde la época de sus brillantes fundadores.



Obviamente que proceden las críticas, que sean bienvenidas las mismas, pero fundamentadas en verdades y no en confusiones que se apartan de ellas.