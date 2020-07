Nostálgicos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Como si solo el paso del tiempo no fuera suficiente, dirigentes del FA se empeñan en reiterarse como dueños de la verdad por el pasado y augures fenomenales hacia el futuro. Lo que, lógicamente, expone más los errores que motivaran su derrota electoral, fruto posterior de la pérdida de credibilidad de un pueblo que antes les había creído, pero que la evidencia abrió ojos y descubrió por un lado promesas incumplidas y por otro, manipulaciones terribles a la verdad.



Lejos de entender que la Coalición sigue dando pruebas de existencia, confunden (su interna los delata) que toda opinión diferente significa alejamientos. Eso que les pasó y les seguirá pasando, se debe justo a un ideologismo que supone cualquier opinión diferente como un "alejamiento de la verdad revelada" (no se sabe bien por quién, si Mujica, Vázquez o Astori) y por lo tanto a ser "enemigo del pueblo".



Como se aprueba la LUC en el Parlamento, con cambios y ajustes, de los que ellos participan, les resulta incomprensible.



El cambio de personas a su vez los asusta. ¡Claro! ¡Si fueron incapaces de sacar a Bonomi porque estaba atornillado! Si fueron incapaces de entender que Maduro es un dictador a pesar de que muchos dirigentes lo dijeran con sumo cuidado de no ofender...



Hay que entenderlos. Los que piensan que el fin justifica los medios son incapaces de vivir y más aceptar el pluralismo sin dueños de la verdad. Ven fantasmas donde hay proyectos diferentes a los suyos y no son capaces de aceptar su realidad y validez. Más aún, como no tienen razón intentan demonizar a los demás acusándolos de ir "contra el pueblo".



O sea, haz lo que yo digo o eres maligno. ¿No le parece que esa visión es del mundo al revés? ¿No será que, al decir de Artigas, "se oponen a la pública felicidad"?



Si admiran, alaban y defienden dictaduras no es mucho lo que define su ideario como para ser jueces de los que precisamente las condenan. Sigue siendo verdad que la cosa es entre la libertad y el despotismo. ¿No le parece?