Normativa para perros

@|La Junta Departamental aprobó una reglamentación para propietarios de perros. ¡Qué pena que no aprobaron una ley para rescatar perros vagabundos de la calle y darles un lugar adecuado!



Van a poner multas que pueden llegar hasta 10 mil pesos. Se exige la utilización de correas hasta las 21 hs, bozal, multas por no recoger la materia fecal, etc. Se prohibe llevarlos a las plazas, paseos públicos y playas, sólo ingreso a lugares específicos.



No sé cómo lo harán cumplir, ya que ni siquiera se controla la patente de los canes.