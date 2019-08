Nomenclátor incompleto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Leyendo el correo de Señor Mario Copetti me he puesto a pensar que hace falta, no cambiar el nombre a una calle, sino completar los existentes a fin de ilustrar a los montevideanos quienes son los homenajeados, que de eso se trata.



¿La Avda, Rivera a quién recuerda?, a Fructuoso Presidente de la ROU, ¿Bulevar Artigas al Prócer?, y así muchísimos casos. Río Negro y Paraguay que se mencionan como posibles a cambiar, ¿a quién que se refieren?, ¿a los ríos o a un departamento del país y a un país hermano?



Los ciudadanos de Roma pueden saber que Isacc Newton fue un físico y matemático, y aquí no sabemos quién fue Volta o Félix de Buxareo, o qué recuerda la calle 26 de marzo. Por que Luis Alberto de Herrera carece del Doctor, ¿acaso no lo fue?, y si el lector hace un mínimo ejercicio mental verá cuantas calles y avenidas tienen información incompleta sobre el nombre profesión y trayectoria del homenajeado.