@|Cada día el uruguayo que se informa se asombra más.



En mis 80 largos años, he escuchado de políticos de todos los partidos y dirigentes gremiales macanas y tonterías a granel. Pero lo del Sr. Abdala se lleva todos los premios. Hace un tiempo, en un acto del perfecto adulón, le dijo al dictador Maduro que le llevaba el saludo del pueblo uruguayo. Yo soy pueblo y el mío no era.



Ahora, para dirigirse a la dictadura cubana dice: “Vengo en nombre del pueblo uruguayo”. Le repito, yo soy pueblo, en el mío no.



Y como si fuera poco, se la agarra con nuestro gobierno.



Yo le pregunto: ¿que tiene que ver el Presidente con la tragedia que tiene Cuba? Donde miles de cubanos se van de la isla por hambre, por falta de medicinas y falta libertad.



Ni el famoso embargo (cuento chino), ni el gobierno uruguayo son responsables. Hay un solo responsable y se llama comunismo. Sistema que no respeta los derechos humanos, que persigue gente por pensar diferente, que desapareció opositores y todas las atrocidades que hace cualquier gobierno totalitario.



Para que los uruguayos abran la cabeza: ésta es la actitud de la dirigencia que gobierna a los obreros de nuestro país.