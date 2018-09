La noche de 12 años

@| Como sobreviviente de la época de la dictadura militar y activo opositor en ella, habiendo estado en cuarteles encapuchado, golpeado, y también en el Establecimiento Militar de Reclusión Nº 1, más conocido como Penal de Libertad, me interesaba ver esta película.



En ella se ven los mamelucos grises que teníamos, y se ve el 815 de Mujica y el 787 de otro. Yo fui 705.



Desconozco las circunstancias en las que estuvieron los 3 presos que la protagonizan. Es cierto que nos encapuchaban, pero no con capuchas como las que se ven. Creo que hay algunas exageraciones de maltrato para “darle color”. Me parece muy raro que los hayan tenido tan desaseados que tuvieran melena, barba y hasta una costra de mugre.



Hay escenas grotescas mostrando a los carceleros como unos idiotas, que parecen inventadas.



La única parte que me emocionó fue cuando a uno de ellos en medio de un campo le quitaban la capucha. Me recordó , como he relatado en mi testimonio en Internet “Los hombres grises, comunistas y tupamaros en Uruguay”, cuando luego de mucho tiempo me la sacaron y pude ver las estrellas.



La situación tiene muy poco contexto, pues salvo un tiroteo y un fragmento radial contando algo de lo que pasó el 14 de abril de 1972, no se sabe muy bien por qué llegaron ahí.



La impresión que me dejó es lo que han dicho varios: es la crónica de 3 personas en aislamiento, que podrían estarlo por cualquier motivo, los trastornos psicológicos a los que los expone ese aislamiento, y algunos toques de política que no dejan nada claro lo que ocurrió en nuestro país.

No creo que de para aplaudirla de pie, aún más teniendo en cuenta la posterior evolución de estos personajes.



Hoy en Venezuela ocurren cosas más horribles, en un verdadero holodomor en el que la gente muere de hambre, y los 2 sobrevivientes no dicen nada sobre ese horror. ¿El director de este filme hará mañana una película sobre “la noche de 60 años” en Cuba y la noche del madurato?