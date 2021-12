Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Señores Legisladores y BPS:



Me pregunto si los niños son distintos, si las madres son empleadas públicas o empleadas del ámbito privado.



¿A qué me refiero con esto?



A que una madre debe reintegrarse a trabajar a horario completo en el ámbito privado cuando el niño cumple los 6 meses de vida y en el ámbito público las madres se reintegran cuando su hijo/a cumple el año de vida.



¿Los niños no requieren el mismo cuidado? ¿Por qué la ley no es pareja para todas las madres? ¿Por qué las madres del ámbito privado pueden trabajar 8 horas y las del ámbito público (que la mayoría trabaja 6 horas) no pueden?



Mi pareja debió renunciar a su trabajo porque se le terminó el medio horario de lactancia y en su trabajo no le aceptaron la reducción laboral pedida por ella, que venía con la reducción de su salario a la mitad. Pero, en cambio, si trabajara en el ámbito público seguiría con el medio horario 6 meses más.



Me gustaría que esto llegara a algún diputado, senador o mismo al Directorio del BPS.