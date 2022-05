Los niños y las imágenes de la guerra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Cuiden a sus niños!



Por la invasión de Rusia a Ucrania, las imágenes de guerra están por todos lados: Internet, televisión, etc.



Las imágenes nos caen con la misma velocidad que las bombas caen en Ucrania.



¡Por favor, no dejen que los niños vean esas imágenes y/o filmaciones!

Me enseñaron que los niños no tienen idea de donde están ocurriendo esas atrocidades y piensan que pueden suceder la vuelta de la esquina.



Tengan mucho, mucho cuidado, porque los pequeños que se expongan a eso, pueden quedar traumatizados.



Es un mensaje del corazón, para proteger a todos nuestros hijos, nietos, y más.