¡Sr. Nin Novoa, así no!

@|Sr. Nin Novoa, tengo la impresión de que en el acontecimiento con el avión iraní, Ud. se ha equivocado y feo.



Primero, trató de ridiculizar el hecho y segundo, dijo que la derecha está nerviosa.



Eso me tiene sin cuidado, porque mi gobierno no es de derecha o de izquierda, para que sepa es un gobierno democrático y punto.



Me parece raro que Ud. que se benefició con la “derecha“ durante 15 años, donde fue Intendente de Cerro Largo y luego Senador por el Partido Nacional, ahora salga a denostar de esta manera.



Desde luego entiendo que ahora que está en la vereda de enfrente salga a defender al dictador Maduro; y pídale a Dios que Maduro no hable.

Cuando Ud. fue canciller, un día condenaba a Maduro y al rato lo justificaba; me hacía acordar al humorista de Decalegrón, Pedro Noviciado, cuando decía: “Me quedo, me voy”.



En estos días, llegó un comunicado desde Argentina que dice que el piloto del avión ha sido imputado como sospechoso de terrorismo. Pienso que antes de salir a la prensa a decir tonterías, primero hay que informarse.