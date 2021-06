La niebla de hoy...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Ocurre en Uruguay en tiempos de otoño, pero hoy más que nunca con tanta frecuencia.



Me refiero a la pandemia, de origen, comportamiento y evolución poco o nada conocidas. Asoman idas y venidas donde la niebla, al parecer, entorpece el pensamiento. Operando sobre un variado grupo de individuos que aprovechan la oportunidad del momento de vicisitudes y giros de la enfermedad. Grupo éste, de particular mentalidad, a quienes les favorece andar en la vaguedad. Ya que, dando tumbos y vueltas desde la turbiedad, ambicionan descontrolar las decisiones asumidas; las cuales están respaldadas, incluso, en resultados de otros países. Situación ésta que no solo involucra la ciencia médica, sino otros integrantes del bienestar nacional, incidiendo fuertemente sobre las ya malogradas (de antemano) enseñanza y el trabajo, solo para nombrar algunos.



Es muy difícil la toma de decisiones en estos momentos dando equilibrio a todo el sistema. Ya que los engranajes funcionan gracias al motor impulsado por el esfuerzo humano. Unos, para formarse, que son el futuro; otros, para dar vida a toda la nación. Siendo la misión hacer que el país marche y crezca, no para trabar las acciones o infundir miedo y confusión, que para nada ayudan; excepto que estén en la búsqueda de un protagonismo, que, si se mira con cuidado, es la negación a todo. Solo con el fin de confrontar sin ton ni son, al perder de vista el fondo real de los problemas de los que tanto se habla. Sin pensar el daño que se comete al conjunto, más en un estado de situación grave, porque no solo está la vida en juego, sino que las mentes también.



Escudados en esa niebla y con poco sentir patriótico es que se explican esas declaraciones que lo único que hacen es perder tiempo, enredar a la gente para confundir. Hechos, ya muy conocidos y cuyos amargos frutos siguen presentes y que el pueblo tiene que someterse.



¿No es momento de sentirse más patriotas y colaborar en lugar de no decir la verdad? ¿O volver a las medias verdades que luego terminan en la justicia y que el pueblo acaba pagando calladito y sin aparecer culpables?



Cambiemos para bien; espero que se vaya la niebla y además, se aclaren las mentes.