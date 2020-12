¿Era tan necesario?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|¿Expocannnabis en el Latu? ¿Elecciones en Peñarol?



No soy de la oposición, todo lo contrario, he admirado la primera conducción de la pandemia de nuestro Presidente y su equipo. Pero desorientan muchísimo estas cosas que se permiten en medio de una pandemia cada vez más exponencial.



¿Era tan imprescindible exponer algo, que si no se usa exclusivamente para fines medicinales, sería mucho mejor no promocionar?; ya que se sabe que es una adicción que afecta el cerebro de las personas.



¿Era tan urgente hacer elecciones en Peñarol? ¿No podían hacerse por un medio que no sea presencial?



Hay gente sin posibilidad de trabajar en lo suyo (ejemplo eventos, turismo), pasando enormes dificultades.



¿Cómo es que no se suspenden eventos totalmente prescindibles?



Realmente difícil de comprender y aceptar.