@|Honestamente, creo que a los referentes del FA la derrota sufrida en las elecciones nacionales les trastornó el pensamiento y les obnubiló el razonamiento; propiciándoles llevar adelante una situación que no sólo no les dará más rédito, sino que aumentará el descrédito, que a la fecha vienen conquistando con actitudes intempestivas, inoportunas y mezquinas, que la ciudadanía observa con asombro, evalúa y toma nota… para, a su debido tiempo, actuar en consecuencia.



Solamente su irrefutable soberbia o su falta de autocrítica les impide ver, luego reconocer, que los uruguayos eligieron el cambio. Y que el mismo traía consigo (entre otros ajustes al desorden, la desidia y el despilfarro) una “Ley de Urgente Consideración”, elucubrada durante largo tiempo por Presidencia y sus asesores, que marcará el nuevo rumbo que el país reclama para volver a ser el Uruguay que nos merecemos.



Por si fuera poco, apoyando al irreverente Pit Cnt que ha perdido totalmente el rumbo, pretendiendo gobernar ellos, recusando caprichosamente leyes que el Parlamento aprobó. A tal punto han errado el camino, la ubicación y la prudencia, que se embarcan en una aventura cuyo final anticipado, ya se sabe, no les será favorable y prefieren la obcecada embestida a la cómoda espera por el fracaso de los cambios legislados que tan firmemente auguran… Pero, no hay criterio y “lo que natura non da, Salamanca non presta”.