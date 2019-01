¿Nafta cara? No, ¡es peor!

@|El 5 de enero, un artículo de El País daba el precio del petróleo en el mundo y se observó que el precio de la nafta en UY (US$ 1,70) era casi igual al de la italiana (US$ 1,71).

De hecho, tal comparación no es válida: debe ser puesta en perspectiva con el salario.



Desde que El País mencionó a principios de enero que Uruguay tenía el segundo mejor salario mínimo de América Latina, podemos hacer una comparación más precisa.



Dado que Italia no tiene un salario mínimo, tomaremos como referencia los Países Bajos, donde el precio de un litro de gasolina es igual a US$ 1,69.

En Uruguay el salario mínimo es de US$ 470 y en Holanda de US$ 1794, que es 3,8 veces más.



Esto significa que por el mismo poder adquisitivo, el precio de la nafta que se paga en Montevideo es casi cuatro veces más caro que en Amsterdam. Esta es ahora una comparación real.



Afortunadamente, el uruguayo aún no tiene la oportunidad de vivir en un paraíso comunista como Cuba, donde el salario mensual (30 dólares) sólo le permitiría comprar 25 litros de gasolina (al precio de US$ 1,22 por litro) gastando todo su salario mensual en esta compra.



Por supuesto que hay un país de las maravillas, Venezuela, con un litro de gasolina a 0,01 dólares, pero, curiosamente, todavía no hemos visto ninguna oleada de inmigrantes atraídos por este precio inmejorable.