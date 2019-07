“Sin que nadie le diga un adiós”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Entre las opiniones en contrario a la campaña de “vivir sin miedo” las razones más esgrimidas son:



1. La obvia y trillada máxima que resalta la importancia relevante de la educación. ¿Quién puede estar en contra?



2. La opinión sincera y honesta producto de la frustración de aquellos que prometieron bajar en un 30 por ciento las rapiñas. No solo no bajaron, sino que subieron un 50 por ciento. ¡O sea que le erraron nada menos que en un 80 por ciento! Esta realidad los lleva ahora a profetizar que llevará aproximadamente 30 años avizorar una mejoría en la seguridad.



3. La opinión subjetiva, fatua y agorera que nadie podrá mejorar lo hecho hasta ahora en la materia.



4. La opinión tendenciosa, influida por el marxismo vernáculo “que más reclusión, aumento de penas y usar fuerzas de refuerzo a la acción policial fue utilizada en otros países sin resultado positivo”. Seguramente no contarán entre esos países a regímenes marxistas “puros” donde han impuesto penas implacables a la delincuencia, incluso a la delincuencia juvenil, y en donde la presencia de fuerzas represivas intimidantes es omnipresente. Países en donde hay pobreza y/o superpoblación.



5. La unánime opinión que las cárceles nuestras no rehabilitan a nadie. ¿No es esa una omisión de la fuerza gobernante que tuvo 15 años para dignificar las cárceles? Gobernantes que gastaron 800 millones de dólares en Ancap, en la construcción de un Antel arena, que perdonaron deudas millonarias a la DGI, que invirtieron en una línea aérea destinada al fracaso y otras perlas más. Optaron por esos gastos antes que construir establecimientos de reclusión adecuados.



6. Calificar de demagogos al que pretenda usar la inseguridad como argumento. Un abogado que ofició de panelista en un programa de TV no solo lo dijo, sino que demostró que poco le importa el sentir popular al reclamar más severidad en penas y represión; sería bueno que en vez de desdeñarlos y calificarlos de simplistas, analizara los porqués de esos reclamos y demostrara empatía por los familiares de las víctimas de los depredadores.



¿Acaso no fueron demagogos aquellos que pregonaban el default en el 2002? ¿No fue demagogia prometer bajar las rapiñas? ¿No fue demagogia prometer no subir ni crear más impuestos?



Lo que propone la reforma ¿se opone a una mejor educación? ¿Se opone a reformar las cárceles? ¿Se opone a revisar las penas? ¿Se opone a la recuperación del delincuente? Para nada. Se trata de un proyecto paralelo que incluye lo otro que tampoco se hace.



Eso sí, establece una prioridad consagrada en nuestra Carta Magna que muchos interesadamente parecen ignorar poniendo por delante los derechos del infractor. La protección de la vida del ciudadano normal, que como reza el tango parece ser “la res que va al matadero sin que nadie le diga un adiós”.