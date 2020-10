Naciones Unidas: 75 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|El 26 de junio de 1945, los representantes de los 50 países participantes de la Conferencia de San Francisco, firmaron la Carta de las Naciones Unidas. La misma entraría en pleno vigor a partir de la ratificación de los respectivos gobiernos, según lo estipulado, lo cual se cumplió cuatro meses después, el día 24 de octubre, fecha en la que se celebra el Día de las Naciones Unidas.



Es importante señalar que en dicha Conferencia también participaron representantes de Organizaciones no Gubernamentales en calidad de colaboradores, aportando sus experiencias en beneficio de los objetivos propuestos. Entre tales ONG´s corresponde destacar a las dos grandes Organizaciones de Servicio Mundial: Lions Clubs International y Rotary Clubs International.



Los respectivos Presidentes Internacionales de ambas organizaciones recibieron la invitación del Gobierno de Estados Unidos (anfitrión – organizador de la Conferencia), directamente del Presidente y del Secretario de Estado.



Rotary Internacional y Lions Internacional (fundadas en 1905 y 1917 respectivamente), ya en el año 1945 eran organizaciones de gran prestigio, actividad y presencia internacional, en constante crecimiento y expansión, hasta llegar finalmente a todos los rincones del planeta brindando servicios a todas las comunidades a través de sus diversas áreas de acción, con especial énfasis en la atención a las personas más necesitadas y vulnerables.



Varios distinguidos Leones y Rotarios, designados especialmente, asistieron a la Conferencia de San Francisco desde su inicio el 25 de abril y durante dos meses, participando activamente en las deliberaciones.



En este año 2020 en que la Organización de Naciones Unidas cumple tres cuartos de siglo, también se cumple el mismo período de participación y cooperación en ONU de Lions Internacional y Rotary Internacional. Desde la propia Carta de las Naciones Unidas, se establecen las normas al respecto. Dichas Organizaciones tienen derecho a voz (no a voto) en diversos organismos de ONU, pudiendo presentar declaraciones e iniciativas. En varios de los programas y agencias especializadas del ECOSOC (Consejo Económico y Social de Naciones Unidas), como por ejemplo FAO, OMS, PNUMA, UNICEF, UNESCO, etc., asisten y participan Rotarios y Leones en sus reuniones periódicas, en calidad de Representantes oficiales designados por sus respectivas máximas Autoridades mundiales.



Corresponde felicitar a los Rotarios y Leones por las tareas que se han cumplido en ONU, desde la propia participación en la redacción de la Carta en 1945, y desde entonces hasta ahora por el trabajo de sus respectivos Representantes designados en sus Organismos, cooperando para alcanzar muchos logros en diferentes aspectos. “Más allá de 2020” (como expresa el logo de ONU de este año), Leones y Rotarios seguramente seguirán contribuyendo con su esfuerzo y dedicación para continuar “forjando nuestro futuro juntos”.



Al celebrar este 24 de octubre el Aniversario Nº 75 de las Naciones Unidas, expreso y comparto mis deseos de que esta Organización continúe avanzando hacia el futuro de un Mundo mejor, fortalecida con el apoyo de todos los Países Miembros y de las ONG´s que cooperan con sus Organismos, trabajando con el mayor entusiasmo para alcanzar las metas humanitarias que se han propuesto.



¡Que la única “lucha” que exista sea por un Mundo de Paz, Salud y Bienestar! ¡Feliz Aniversario Naciones Unidas!