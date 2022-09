Como el Nacional del 80´

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|¿Quién no recuerda con alegría, especialmente los que somos bolsilludos, la formidable campaña que realizó Nacional a lo largo de todo el año? Copa que se le presentaba, la ganaba.



Este fenómeno deportivo tuvo su razón porque contaba con un equipo de brillantes figuras y orientado por un cuerpo técnico de primera. Pero además, marcaba a los rivales en forma espectacular. ¿Y eso qué significa? Que marcaba a los rivales en forma escalonada.



El lector dirá: ¿y a qué viene todo esto?



El PIT/FA hace lo mismo: ataca al gobierno en forma escalonada. Hoy le pega uno, mañana otro y así van pasando.



Estos últimos días le tocó el turno de pegar al Sr. F. Pereira y a la Sr. Cosse, también los gremios de la educación, donde dirigentes de segunda salen a dar soluciones sin saber dónde están parados.



El pasado 25 de Agosto, en Florida, aumentó el tono de la protesta; y los gremios de la educación y el Dr. Salle comenzaron a insultar al Presidente.

Pero contamos con un Presidente con temple y estas bravuconadas no lo van a amedrentar.



Hace unos días, un dirigente de Fenapes dijo a la prensa que se oponen a la reforma de la educación porque no fueron consultados.



Como dice la senadora Dra. Bianchi, ¡perdón! ¿En qué parte de la Carta Magna dice que el Poder Ejecutivo debe consultar a los gremios para el acto de gobernar? ¿No será que están mal acostumbrados porque antes el presidente les mandaba un borrador para que dieran el OK?



Pero señores, eso no corre más, éste es un gobierno republicano, aquí gobiernan los que el pueblo eligió y que yo sepa, a José Olivera no lo votó nadie.



El gobierno está siendo paciente, diría demasiado, porque hoy ocupan un centro de estudios, los hacen salir pacíficamente y ocupan de nuevo.



¿Qué se busca con estas provocaciones? ¿Acaso buscan una víctima?



¡Vamos a dejarnos de pavadas de una vez!