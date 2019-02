Nace un nuevo barrio carenciado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Hace años vivo en La Paz y me gusta recorrer distintos caminos desde mi trabajo en el Centro de Montevideo, ida y vuelta.



Algunas veces me meto por caminos vecinales y disfruto de la vista de chacras con sus frutales y prados hermosos.



Esa historia hoy no es tal. Volviendo a La Paz, tomando por Cno. Fortet y antes de la Perimetral 102, tomo el camino Hilario Cabrera atrás de la Nordex; allí hay varios campos vacíos, casi abandonados, no se si están o no a la venta pero es una zona impresionante para la industria por estar cerca de los accesos y con varias salidas.



Este fin de semana, luego de ver como todos están preocupados por lo que pasa en el resto del mundo, vuelvo por ese camino y me encuentro con la sorpresa de que empezaron a afincarse ranchos de chapa y madera con carros a caballo y también con carros a nafta. Pero indudablemente, el mensaje que me queda es: nace otro barrio carenciado.



¿Acaso en este país nadie controla ni pone coto y frena esta “colonización” que por la fuerza llenan, ocupan y forman villas miseria a las cuales después el Estado tiene que hacerles llegar agua luz y demás servicios? Máxime cuando mucha de esa gente ya está viviendo en otros barrios similares, pero reparten mujeres e hijos para tener más casas, terrenos, viviendas y seguir con el jugoso negocio de luego vender el lugar por 5000 dólares (más o menos).



Espero que el Mides o alguien se haga cargo de ir ahí y pedirles que abandonen esa usurpación o al menos que investiguen como se está gerenciando este curro.