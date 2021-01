Música de fondo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A mí, no sé si al resto, me resulta difícil imaginarme a unx inglés sentado en su casa en un barrio de Londres viendo el noticiero y los goles de la Champions con música de los Olimareños de fondo... ¿Sería raro, no?

Me pregunto por qué los sonidistas de casi todos los informativos de este país, se empeñan sistemáticamente en poner música extranjera de fondo, mientras vemos los goles del fútbol uruguayo u otro deporte de nuestro país.



Estoy cansado del discurso de los medios, que mencionan apoyar a los artistas nacionales, y luego en cada oportunidad que hay para apoyar a dichos artistas con hechos, todo queda en un discurso de letra fría.



Una pena que además no se den cuenta que en este momento particular, sería un gran aporte para los músicos a nivel de derechos de autor (Agadu), sonar aunque más no sean unos segundos en un horario televisivo central, como es un informativo.



Y no se trata de proteccionismo, solo planteo el tema, desde la intención de aportar y no solo de quejarme.



Por este motivo he enviado una carta planteando este tema a los canales privados y públicos, con la sola intención de sugerir se considere esta singular realidad.



Por último, les cuento a los sonidistas y productores de medios de este país, que en la historia y actualidad de la música uruguaya hay otras bandas que no son las mismas cuatro bandas de siempre, sí , en serio, aunque no lo puedan creer, hay otras bandas que no son Los Buitres, La Vela Puerca, No Te Va Gustar y/o La Trotsky.