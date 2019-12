Museo CLAP - Caldeyro Barcia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Como hijo del Dr. Roberto Caldeyro-Barcia, deseo realizar una denuncia pública relativa a la situación del “Museo CLAP”, (supuestamente Museo Caldeyro Barcia), en lo que fuera la Sede del Centro Latinoamericano de Perinatología (CLAP), ubicado en el piso 16 del Hospital de Clínicas, y que al día de hoy se encuentra bajo la responsabilidad de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Hace pocos días concurrí a ver dicho Museo. Lo he encontrado ubicado en una oficina donde todos los elementos están arrumbados, en situación de abandono, deteriorándose por exposición directa al sol y la humedad; e incluso sin personal de control en su interior - con la posibilidad de sustracción de sus objetos.



Ellos podrían constituir a modo de Museo, el testimonio de los orígenes de la Perinatología mundial. Allí están las máquinas únicas que fueron las primeras en el mundo, donde se registraron partos e incluso fue desarrollada la famosa "Unidad Montevideo"; que aún se utiliza en todo el mundo para cuantificar la actividad uterina.



Lo que debería ser un ejemplo para futuras generaciones de médicos, constituye un ejemplo de la desidia de las autoridades competentes nacionales y de organismos internacionales (CLAP), que tienen la responsabilidad de mantener esa “memoria”.



Poseo fotos tomadas en el lugar que documentan esta penosa situación. La Fundación Álvarez-Caldeyro-Barcia tuvo un proyecto, al cual la Familia Caldeyro-Stajano calurosamente apoyó en su momento. Se trataba de la realización de un Museo “modelo" ubicado en el Hospital Pereira Rosell, donde acondicionar esos y otros equipamientos de manera acorde, y servir de ejemplo para los futuros médicos, sobre los valores de la investigación científica nacional y el ejemplo de trabajo sistemático de los científicos, cuyos logros trascendentales son un bien para la comunidad universal.

Hasta el presente este proyecto no ha sido posible, por tanto, deseamos volver a impulsar dicha iniciativa junto a los uruguayos que comprendan la dimensión de estas circunstancias, y los ex becarios del CLAP que allí se formaron, procedentes de todos los continentes, y que hoy aplican su conocimiento esparcidos en el mundo entero.