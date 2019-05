Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Hace unos días, fui al Museo de Artes Visuales a ver la exposición de Picasso, como decenas de miles de uruguayos.



Quise entrar por la puerta principal disfrutando de antemano la visual del jardín soñado que nos hiciera el Arquitecto Paisajista Leandro Silva Delgado, hace muchos años. Una obra de arte en continúa su evolución a través de los cambios de estación y los años.



Quedé indignada por la afrenta que nos hizo Paseos Públicos al no hacerle el mantenimiento adecuado. Las fuentes rotas, los alineamientos de Spireas desportillados, el empedrado levantado por raíces no podadas. Abandono…

No eran arreglos caros, es falta de interés.



¡Lamentable!