Muro en el Parque Rodó

@| Obsesión paranoica. Por favor, si les permiten, dense una vuelta alrededor de la embajada Americana en Parque Rodó y fotografíen el inexcusable muro de separación que construirán para mantener alejados de canteros y plazoletas a los niños que antes andaban en bicicleta o patines. Supongo que les molestaba las heces de los perros, que algunos propietarios poco atentos no recogían en bolsas de papel a los vecinos de la zona.



Por otra parte si uno piensa en los edificios construidos sobre las calles Yaro, Muller, Gaboto, Abadie Santos que la circundan, son muy anteriores a la época en que se construyó la embajada.



Claro que eran otras épocas en donde los canteros de azaleas florecidas en otoño hermoseaban, embelleciendo el rectángulo macizo de cemento que construyeron. Poco a poco lo fueron amurallando... ¿No tenían otro lugar para no molestar, avasallar, incomodar?



¿Quién se beneficia de esta construcción en tierras fiscales? ¿Quién recibe los honorarios de las obras? ¿Nos van a reaforar a la baja las propiedades, ya que no es lo mismo estar rodeado de parque y plazas despejadas que de muros? ¿O necesitan los impuestos porque al igual que los mexicanos resulta que el muro lo deberemos pagar nosotros?