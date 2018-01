El mundo del revés

@|Vivimos en un mundo globalizado donde todas las agrupaciones, tanto políticas, ONG, culturales y demás no hacen más que proclamar la buena convivencia.



Pero resulta que todo lo que a gritos proclaman en la calle y en sus demagógicos discursos, cada vez es menos aplicado en la sociedad.



No sé porqué razones la sociedad llegó a la situación de tratarse tan mal, de generar por cosas insignificantes violencia, gritos y palabrería barata que causa que los más chicos lo vivan como cosas normales y así se van gestando los delincuentes, esos mismos que después la sociedad se asombra de dónde salieron. Salieron del ejemplo mal dado en momentos en que se podía haber llegado a hablar bien.



¿Hacia dónde vamos los seres humanos?



¡Creo que estamos errando el camino! Cuesta menos ser amable que descortés y dejar mal al otro y al final también sentirse uno mal.

Si pensamos esto antes de usar la grosería como respuesta, tal vez seríamos más amables.



No todo puede ser perfecto, ni todo puede salir bien. Solo intentemos poner nuestro granito de arena para que al menos logremos un lugar donde se pueda convivir.