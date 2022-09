Mundial 2030

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Mirando los sucesos del pasado domingo, en el partido Nacional - Peñarol, ¿queda algún iluso que aún piensa que FIFA podría autorizar un mundial en Uruguay?



Si dominan los delincuentes en la cancha, pues allí no entra la policía, hacen lo que quieren y no les pasa nada.



Detuvieron sólo a 5 afuera, a ninguno de esos delincuentes adentro, y ya deben estar sueltos por decisión del fiscal de turno.



¿Se imaginan lo que debe pensar la gente que ama el fútbol en el exterior? ¿Qué creerán que somos los uruguayos?



Fue una verdadera vergüenza, que viene así desde hace tiempo y que seguirá igual para deleite de esos despreciables que no serán sancionados.



¡Pobre Uruguay!