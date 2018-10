Mundial 2030

@|Los años pasan volando..., cuando uno quiere acordar, estamos sobre la fecha, de un ideal de un mundial a los cien años del primero.



Nosotros para lucirnos, para llegar a lo solicitado, a lo mínimo y básico que estipula la FIFA, nos falta mucho, no sólo en materia edilicia, sino en todo lo que a logística, organización, transporte, calles, etc., rodea a un mundial “como debe ser”.



A esto, le tenemos que agregar que lo compartiremos con una Argentina destruida, destruida en forma total, no sólo en el deterioro y falta de inversiones sino en materia social, un país en el que se calcula ya la mitad de su población en la pobreza.



Un país no se levanta de un día para otro, y menos con las perspectivas que estos gobiernos le están dejando.



Si tuviéramos que analizarlo fríamente, no es el mejor momento para una idea como ésta.



Hoy vemos que nuestro vecino desarrolla las Olimpíadas Juveniles, pero esta competencia no se compara en absoluto con un mundial de fútbol.

En fin, tenemos grandes ideas, pero hay que asumir que de “grandes” no tenemos nada.



Basta con recordar lo de Rusia, para ver que todo, todo estaba en su lugar, todo estaba organizado, todo pensado, todo ordenado y muy previamente estudiado.



Rusia fue un ejemplo, pero Rusia es Rusia, y en el Río de la Plata estamos muy lejos del primer mundo...