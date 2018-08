Mundial 2030

@|No hay mal que por bien no venga.



Ante el caos reinante en el máximo órgano rector del fútbol, la FIFA seguramente trasladará la organización del Mundial para el 2930, para darnos más tiempo ya que somos muy complicados.



Seguramente será una gran fiesta, ya que para ese tiempo habrá maravillosos adelantos técnicos.



No nos amarguemos si no estamos en este mundo, seguramente en el más allá podremos disfrutarlo, ya que los derechos de televisación habrán llegado a todos lados.