El Mundial...

No tapa la actualidad



@|Todos sabemos la atención que se roba por 30 días la realización del Mundial de Fútbol. Y seguramente sea lógico, vivimos en un país muy futbolero, nuestra selección tiene serias chances de darnos una alegría con su participación y es un evento que atrapa cada cuatro años. Pero el mundo sigue girando y somos parte del mundo.



Está pronta la Ley de Presupuesto y arrancó mal. El gobierno en pleno la redacta y el Parlamento, elegido por nosotros, la estudia y/o modifica y aprueba.



¿Qué mensaje se pretende transmitir al enviarla primero al Pit Cnt? ¿Cuál es la autoridad que tiene este organismo para ser “privilegiado” así? Una desubicación de parte del Ejecutivo al cambiar las formas y aceptar la incidencia de la central obrera en un tema tan trascendente. Ellos tendrán sus opiniones, seguramente en contra de varios artículos, y el lugar y momento adecuado para manifestarse, pero la Ley de Presupuesto debe ir directamente al Parlamento, ni siquiera pasar por la bancada oficialista antes que la Presidencia de la Cámara.



El corporativismo de la Educación hace semanas que realiza paros por mayor presupuesto para la enseñanza con el fin de alcanzar el famoso 6% del PBI. Señalan que esa cifra está en el programa del FA, necesitan mayores sueldos y fondos para mejorar estructuras edilicias y bla bla bla bla. Lo que no dicen es cuáles han sido los resultados obtenidos en una década de permanente aumento de presupuesto. La labor docente es muy loable y sus ingresos han ido mejorando y está bien, pero la mayoría de los alumnos cada día están menos preparados para los tiempos que corren. De nuevos programas ni hablamos, de aprender cosas básicas como son saber escribir y redactar, saber qué son los números, conocer nuestra historia y geografía y saber comportarse, de todo esto “nada”. La educación de una sociedad se logra entre la familia y la escuela/colegio enseñando conocimientos y buenos hábitos mantenidos en el tiempo. Los sindicatos de la enseñanza dan el mejor ejemplo de vagancia y pérdida de horas de estudio. La Ministra María Julia Muñoz, bien gracias. Solamente dijo “no hay plata”.



La inseguridad sigue en la cresta de la ola y la delincuencia continua de fiesta. Luego de las declaraciones de Layera, muchos pensamos que algo se iba a hacer pero nos equivocamos. La famosa comisión conformada por Tabaré Vázquez para agrupar todos los temas e instituciones que deben atender el problema se encuentra sin agenda, en la quietud total. La población está tomando medidas propias y no es buena cosa. La falta de acciones claras por parte del gobierno los ha llevado a esto y es peligroso. Los ciudadanos no estamos en condiciones de “patrullar” los barrios, pero la mejor reacción que debería tener el Ministro Bonomi, no es decirles “está mal” sino actuar con medidas claras, concretas y eficaces. La Justicia no debe buscar los caminos más cortos como negociar con la delincuencia para hacer juicios abreviados, debe aplicar las leyes y que se cumplan sin salidas transitorias ni rebajas de penas para reincidentes.



Estos son algunos de los temas que no pueden ni deben taparse con el Mundial, como tampoco lo son los cálculos optimistas del Ministro Astori en economía, ni la conformación de una comisión de notables para vigilar la Ley de Medios, (bien llamada “esperpento” por Mujica), ni la aprobación del TLC con Chile, ni los temas de corrupción política, ni la falta de un número mayor de fiscales, etc.



Los mundiales son cada cuatro años y un muy buen entretenimiento para los amantes del fútbol, pero de ninguna manera superan en importancia a nuestros problemas diarios, estemos atentos y enviemos al poder político el mensaje de “no pasar gato por liebre”, seguimos esperando medidas para superar la mala situación en muchos temas.



Ojalá triunfemos en Rusia y podamos festejar, pero también ojalá vivamos en el corto plazo más seguros, más y mejor educados y con más y mejor calidad de vida.