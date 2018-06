Multas electrónicas

@|Sr. Intendente de Montevideo:



Quiero aclarar que soy partidario de la tolerancia cero en general y en particular en las infracciones de tránsito, ya sean de peatones, bicicletas, motos, autos, camiones ómnibus y todo aquello que de alguna forma circule.



Dicho lo anterior, hace ya bastante tiempo que colocaron los dispositivos para multar en forma electrónica el exceso de velocidad, más allá de que sea a la uruguaya, porque ponen a un inspector detrás de las cámaras. Recaudaron una enormidad de dinero en infracciones, tanto es así que les costó 15 millones de dólares y recaudaron algo así como 50 millones.



Por supuesto que siempre nos van a mentir diciendo que la recaudación no es un fin, pero no se puede creer esto.



Si quieren realmente reducir la velocidad tienen que hacer que ni bien se constate que un vehículo va excedido de velocidad se le envíe una señal de advertencia para que baje la velocidad y el control sea verdaderamente efectivo.



Sin embargo no es así, he consultado a un inspector sobre si siempre que sacan la foto se emite un flash y me dijo que no, que es de acuerdo a la luz que haya.



Entonces mi conclusión es que la IMM no le interesa mucho que quien va excedido en velocidad aminore en forma inmediata, les interesa que siga así hasta que, luego de 72 horas y si el conductor se decide a ingresar en la página del SUCIVE, pueda enterarse que ha sido multado, ó mejor aún, cuando pague la patente ó le llegue algún tipo de notificación de la multa. Durante todo ese tiempo ese conductor va a seguir circulando y generando infracciones. Esto es lo que ven en la IMM, pero no tienen en cuenta el peligro de no avisarle, el peligro que representa para todos los demás participantes del tránsito, desde peatones hasta conductores de transporte. Es más, si este conductor tiene un accidente, la IMM es co responsable por la inacción de advertirle.



Lo que le solicito Sr. Intendente es que siempre que una cámara saque foto debido a cualquier tipo de infracción, que emita un destello de flash como advertencia, esto sí es efectivo y los conductores que vean el destello serán más precavidos sabiendo que se está controlando.



Hacer esto no le cuesta nada y comenzaré a creerle que le preocupan los ciudadanos y no solo la recaudación.