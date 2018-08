Y se fue Mujica...

@|Después de muchas idas y venidas, que me voy, que no me voy, renuncio mañana, pasado, etc., finalmente dejó su banca en el senado José Mujica.

Según declaró a un medio de televisión “hay árboles viejos que hacen mucha sombra”, y por eso su alejamiento.

Le comento al ex-senador que además de hacer mucha sombra también tienen las raíces podridas.



La primera reflexión que viene a mi pensamiento es que Mujica dejó raíces malas que hicieron crecer malos yuyos de esos que crecen por todos lados, hacen mucha mata pero no sirven para nada.



Esa puede ser la imagen de su gobierno, con muchas desprolijidades, con gastos desmedidos de los dineros públicos, regalando nuestra soberanía al siniestro personaje de Cristina Fernández, profundizando las brechas sociales, defendiendo a los delincuentes.



Evidentemente daría para mucho describir el período mujiquista que lamentablemente y curiosamente está visto como ejemplar fuera de fronteras.



Son esas cosas que no se entienden, que puedan ver maravillas en otros países al contrario de lo que vemos en Uruguay.



Si tenía ganas de irse hace rato que estuvo esperando entonces; bien podía irse de asesor a algún país donde es admirado, en vez de tomarle el pelo a los uruguayos.



También declaró que va a dedicarse al pensamiento... a buena hora se acuerda de pensar un poco, cuando lo debió hacer teniendo la mayor responsabilidad que le brindó nuestra constitución y no la aprovechó adecuadamente.



Según parece, se va por estos días al Festival de Venecia, al estreno de una película sobre su vida, del director cinematográfico Kusturica; este cineasta se equivocó en elegir a un supuesto héroe que nunca existió.



Pero bueno, hay directores y directores; están los que seleccionan adecuadamente la historia para sus filmes y están los que no. Elegir a Mujica para una producción cinematográfica es, sin lugar a dudas, seleccionar mal.