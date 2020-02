Mujica y su triste protagonismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|El ex Presidente, Sr. José Mujica Cordano, no aceptó la invitación a estar en el estrado junto a los otros ex mandatarios, cuando asuma el Sr. Presidente Dr. Luis Lacalle Pou, aduciendo a una ridícula visión republicana.



Esto no se corresponde con cualquier persona que quiera y respete nuestra Democracia y nuestra preciada República, pero no es su caso.



O acaso cuando él asumió ese cargo en 2010, ¿no aceptó todos estos protocolos que ahora critica? Porque todos los uruguayos lo vimos asumir en el Palacio Legislativo, en la Plaza Independencia aceptando la Banda Presidencial, etc.; pero como no le toca a él, cambiamos.



“Como te digo una cosa, te digo la otra”.



Es triste ver a alguien que le ha hecho tanto mal a nuestro país, que se expresa con un vocabulario soez y vulgar, con frases lamentables como “es la cosa más linda entrar a un banco con una 45 así… todo el mundo te respeta”, sin que los periodistas ni sus correligionarios se inmuten a pesar de la gravedad que esto implica, aduciendo “es Mujica”.



O cuando refiere “estamos infestados (y no infectados) de Economistas, Escribanos y Abogados”, despreciando el esfuerzo y la cultura, sólo por mencionar dos de todo un rosario de disparates que ha dicho en todos estos años.



Lo suyo es el protagonismo. Un señor que antes de ser tupamaro, ya tenía una causa por haber delinquido y qué, ya como sedicioso, robó, mató, secuestró y cometió atentados y lo que es peor, se alzó contra un régimen democrático, lo que nos dejó como consecuencia, la dictadura.



Este señor que estuvo preso, fue indemnizado, fue electo Presidente y fundió el país, despilfarrando los dineros de los uruguayos, y encima nos dejó juicios multimillonarios (Aratirí, Regasificadora, Alas U, etc.), la legalización de la marihuana y muchas cosas más, dijo que en esta elección 2019, él no quería participar para darle lugar a los más jóvenes.



Igualmente se postuló y salió electo como Senador, cuando la mayoría de las personas a los 84 años de edad, están retiradas. Este señor no se enteró que la ciudadanía no los eligió, porque, entre otras cosas, se cansó de sus dobles discursos. ¡Llamar la atención, es lo suyo!



Ahora el protagonismo lo tiene el Presidente democráticamente electo.



Todas sus actitudes me generan mucha indignación.