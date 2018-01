Mujica y sus perpetuas

Responsabilidades



@| Sus culpas las conserva en el baúl de los recuerdos.



Quienes asumen trabajar en política, normalmente acceden sin formación.



Es tema muy preocupante porque quienes deben ser artífices de mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos llegan sin preparación alguna, comprometiendo el futuro de la nación.



De la suma de valores, presentes en todos los partidos, se conformarían Parlamentos, capaces de debatir en un rango elevado, obteniendo soluciones consensuadas de beneficio para la sociedad.



Sería lo opuesto a lo acontecido en gobiernos frentistas, donde se prescindió de la coparticipación política, disponiendo de mayorías legislativas, que estimuló a ignorar e irrespetar, la convivencia entre partidos, vaciando la institucionalidad.



Y el partido de Mujica, en lugar de gobernar para generar bienestar en el pueblo uruguayo, ante sus incapacidades manifiestas, se dedicó y dedica, mediante Mides, nuevos empleos públicos a una etapa clientelística, dado la emigración de electores y pretendiendo la inmigración de votos del exterior, asunto laudado por la población oportunamente.



El ejemplo que maxifica, la falta de mérito para ejercer la primera magistratura es la de José Mujica, quien carga con la pesada mochila de atentar contra la institucionalidad, habiendo cumplido 13 años de cárcel efectiva. Consciente debería ser de todos los perjuicios sociales creados por los Tupamaros a nuestro querido Uruguay. Pero la incapacidad en la presidencia, hoy la deseo simbolizar en un solo hecho. Su irresponsabilidad, falta de tino, denunciación, irrespeto a la historia coherente del país que supo ser ejemplar y que actualmente ha sumido a innumerable cantidad de uruguayos en la pobreza e indigencia.



Este Sr. expresidente condenó a perpetua o sea 30 años efectivos de cumplimiento forzado a trabajadores, jubilados, pobres y a todos los nacidos en este país, mediante Tarifas e Impuestos por valor de 30000 millones de dólares que es el costo de los salarios de 70000 empleados públicos. Y no se nos ocurra pensar que haya sido por clientelismo. Como dice el refrán: “otra vez arroz”. Con la sociedad uruguaya era preferible viviera en Carrasco con imagen de reconvertido social y el Frente Amplio otro refrán: muzzarela.



Mujica culpa no tiene, la guardo en el baúl de los recuerdos y su actuación clandestina y publica, está por encima del bien y el mal . Su actuación clandestina la pagó, mientras que la pública, hemos de pagarla en cuotas a partir del 01/01/18; en estaciones de servicio, a cada instante, UTE, OSE, Antel, impuestos de todo tipo y color. Ah y si Ud. es productor, fabricante , micro empresario o trabajador acuérdense de esa fecha, que según Mujica no se debe mencionar en las campañas políticas, dicho por el ( luchador social) de la verdad y justicia.



Moléstese con: su vehículo, teléfono, aire acondicionado, agua corriente, televisión e impuestos múltiples; ¿quienes se creen y son estas tarifas e impuestos que pasan aumentando? Hay que investigarlos , deben ser corruptos.



Mujica, por fuera, vive en su chacra y nunca gastó nada. La culpa la tiene El Gran Bonete.



En el exterior predicó contra La Burocracia y en su país los 70000 empleados públicos que tomó, ¿son aristócratas ?