Mujica, fenómeno de masas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Tuve la oportunidad de visitar España en mayo 2019.



Ya había escuchado algunas opiniones que como uruguayo me acercaban españoles curiosos sobre este "fenómeno".



Particularmente en Barcelona, donde debí tomarme un tiempo para abordar un tren para finalmente hacer la conexión con el maravilloso "tren bala". Al hacer unas consultas de orden técnico para el embarque a dos funcionarios de la guardia de seguridad del sistema subterráneo (todo muy eficiente y seriamente cortés), fui a la vez consultado sobre mi nacionalidad. Se instaló entonces un diálogo que (entre sus no descuidadas funciones) duró casi 25 minutos antes de mi embarque. Pudimos todos los involucrados (los guardias y quien suscribe) sorprendernos mutuamente; ellos a mi transmitiéndome una imagen "heroicamente hidalga" de Mujica; yo a ellos la verdadera historia (debidamente respaldada por informes de prensa de la época-años 60/70), y actuaciones gubernamentales recientes (incluyendo apreciaciones del actual presidente referentes a Mujica).



No está demás decir que la sorpresa fue mayúscula para los desprevenidos funcionarios españoles.



Manifestaron entonces que toda la información de prensa y eventuales entrevistas televisivas a uruguayos (vox populi) eran ensalzando al personaje como un batallador contra las tiranías, la delincuencia y por los principios humanitarios. Lejos, muy lejos de su verdadera historia de terrorismo, subversión contra la institucionalidad, apoyo (visitas mediante) a terribles regímenes como el cubano y venezolano. Ni qué decir al expresarles mi admiración por su excelente sistema de transporte público y particularmente su sistema ferroviario. No podían creer que en nuestro gran país (no paisito) no existiese (otra perla del collar de ofertas de Mujica) el transporte nacional de pasajeros en tren.



En fin, "de lo que te digan no creas nada, y de lo que vieres, apenas la mitad". ¡Ah! y por si fuese poco, su actual viaje a España se realizó en 1ra. clase. Un poco mucho para una persona tan pobre y universalmente humilde.