Muertos de primera y muertos de segunda

Después de las declaraciones del senador oficialista Otheguy ante la injusta muerte del grafitero, se incluye lo del titulo. No lo sentí salir con declaraciones ante la muerte de los comerciantes y policías que lamentablemente ocurrieron.

Ni por asomo se me ocurre mala intención en sus declaraciones, pero capaz que recién ahora comenzó a percibir el momento que vivimos, ¡bienvenido a la realidad! Años atrás, no muchos, ocurrió una muerte de un joven en campamento de las juventudes comunistas, por la cual se proceso a una persona; y no apareció ninguna declaración de repudio. Pero nos tenemos que acostumbrar a vivir así, la grieta es una realidad,



Los que realmente sufren , son las familias de todas estas víctimas injustas y nunca salen con declaraciones a pedir lástima.



Eso si, no las olvidemos.