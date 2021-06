Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Toda oposición a un gobierno criticará sus actos, sus decretos o sus leyes.



Esto no es ninguna novedad y el FA desde el primer día en que dejó de estar al comando de nuestro país, se dedicó con absoluta energía a hacerlo. No ha habido ningún día en que no hayamos escuchado a algún vocero de esta coalición en que no efectuara declaraciones en contra del gobierno, lo cual es en mayor o menor medida difundido por la prensa radial, televisiva o escrita.



Sus acólitos emplean diversas fórmulas para lanzar sus críticas, algunas son embozadas, otras son de carácter propositivo a sabiendas que no serán aceptadas, y otras son ataques directos.



En los últimos días y en virtud de que “las organizaciones sociales y el Pit-Cnt” observan la indiferencia popular ante su propuesta de derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, han puesto su mira en criticar la gestión del gobierno ante la pandemia.



Primero se han dedicado a reclamar medidas económicas en beneficio de personas vulnerables, que muy probablemente hayan quedado en esa condición gracias a los continuos y variados despilfarros cometidos durante sus quince años de gobierno. Luego han expuesto una falsa dicotomía entre economía y salud o se han dedicado a criticar el supuesto incumplimiento de promesas electorales, como si a ellos no les cupiera el sayo.



Ahora van a llamar a una interpelación a los ministros de Economía y Salud Pública para que expliquen su gestión ante la pandemia y como aperitivo a esta interpelación hablan de un posible reclamo ante organismos internacionales por “muertes evitables”.



Como esta sugerencia provendría de un médico, o un grupo de ellos, desearía que nos explicaran qué es “una muerte evitable”.



Indudablemente se trata de un tema que atraería la atención del mundo entero: ¿cómo se evita la muerte?; ¿ existen seres humanos que pueden hacerlo?; ¿ pueden estos médicos formular los métodos para así hacerlo?; ¿ se puede acusar a un gobernante de un ilícito porque un motociclista circule sin casco y se mate en un accidente de tránsito?; ¿ se puede acusar a un gobernante de un ilícito porque un enfermo de Covid 19 tenga comorbilidades que coadyuvan en su fallecimiento?



Deberíamos tener respuestas verosímiles a estas interrogantes antes de lanzar acusaciones solamente basadas en designios políticos.