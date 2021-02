Muerte de animales en Minas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El día martes 9 de Febrero sucedió en Minas, departamento de Lavalleja un hecho de mucha tristeza para nosotros.



Propietarios de caballos que se encontraban en la Agrupación Santiago Chalar, donde se firmó un contrato para poder tenerlos allí, por causas que aún no quedan claras, se abrieron las porteras del lugar, lo que suscitó que esos animales se escapaan al campo lindero que es Aeroclub de Minas.



Allí los alambrados no están en buenas condiciones y las porteras de entrada a dicho lugar permanecen abiertas en todo momento.



Al haber aclarado eso, estos animales ingresan a ese predio y allí sucede lo peor: según lo que indicó un testigo, un integrante de Aeroclub Minas, a su vez chófer de avionetas, correteaba a estos animales y los pechaba de atrás causando disparos en dos de ellos, uno a la altura del vacío derecho y el otro en la mano izquierda.



Un vecino me informa de lo sucedido a través de una llamada, debido a que yo me encontraba en la cuidad de Canelones. A raíz de la llamada, viajé a Minas.



Al llegar a este lugar me encuentro con uno de los animales en un estado verdaderamente de dolor y sufrimiento. Lo revisamos y tenía un balazo en el vacío. De inmediato llamamos al 911 del cuerpo policial. Se hicieron presente en el lugar constatando lo sucedido.



Intentamos llamar a todos los veterinarios habidos y por haber en Minas y ninguno pudo asistir debido a diferentes razones.



La salud de nuestra yegua empeoraba cada vez más. Hasta que recibimos indicaciones de dar un remedio y se lo dimos. Luego de las actuaciones correpondientes, la derivamos a la casa y pasó la noche.



Finalmente, al otro día la yegua por la mañana se nos murió en las manos. Cabe destacar que también llamamos a un radiólogo, el único en Minas, por cierto, estaba de licencia y no había quien más pudiera ayudarnos.



Mientras el otro animal se encontraba con la caña encrustrada en la mano y manqueando con el riesgo de quedar afectado en alto grado.



Respecto de la yegua, pasadas las horas, le hago la autopsia y encuentro la bala y el feto, ya que estaba preñada.



Un hecho muy triste.