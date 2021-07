¿Cómo muere la democracia?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En la escuela aprendimos que la democracia, como forma de gobierno, había nacido en la antigua Grecia. El Estado-ciudad de entonces tenía una plataforma de participación convergente que posibilitaba la toma de decisiones. Libremente, los ciudadanos tomaban parte en los debates y deliberaciones, para decidir sobre los asuntos cotidianos y colectivos. Así, la política, en su estado más puro, construía la democracia, donde la gente ejercía su ciudadanía.



Como las sociedades fueron creciendo en número de personas, se pasó a una forma diferente de hacer política, a través de la democracia representativa. Los representantes de la sociedad, llamados políticos profesionales, votados por los ciudadanos mayores de 16 años en Brasil, para mí, se dividen actualmente en dos grupos: los que consolidan los valores democráticos (libertad, igualdad, derecho al voto) y los otros, en contrapunto, que aplastan esos valores.



Uno de esos valores, el voto, viene siendo amenazado por el presidente Bolsonaro. Dijo él, en reiteradas ocasiones, que si no hay elecciones nacionales en 2022 con papeletas, no habrá elecciones con la urna electrónica, que existe desde 1996.



Entonces, sin elecciones muere la democracia, porque si una sociedad no tiene representantes escogidos por la gente, no tendrá debates, deliberaciones ni decisiones con espíritu colectivo. Por lo contrario, las decisiones toman un carácter mezquino, centradas en el interés de unos pocos, en vez de reflejar el interés de todos sus miembros. Y así, la democracia no es democracia, es una minoría que destruye los valores que son los pilares de una sociedad justa, igualitaria y fraterna.