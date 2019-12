Mudanza del Mides a Casavalle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Me parece excelente que el MIDES se mude al barrio Casavalle, donde más se lo necesita.



No estoy de acuerdo que sólo se mude una parte, debería mudarse todo el Ministerio hacia allí.



Quisiera ver cuántos de los que están trabajando hoy en las regias oficinas del Centro se animan a ir a trabajar donde hay que mejorar la realidad que se vive en Casavalle.



Seguro muchos de la “izquierda caviar” que están acomodados en este Ministerio no se mudan...



Son esos mismos que piden a gritos que los profesores con más años vayan a los barrios más carenciados, pero cuando se trata de ellos los quiero ver...