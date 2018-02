Muchas declaraciones, pocas acciones

@| En estos días posteriores a la convocatoria efectuada por el movimiento de “Un Solo Uruguay” estamos escuchando opiniones de varios legisladores nacionales y departamentales de distintos partidos que coinciden con algunos de los principios que se reclamaron en la proclama.



Por cierto que los puntos destacados en ella, al igual que las mochilas, afectan a casi todos los sectores productivos y por lo tanto a los trabajadores y sus familias.



Bueno sería que los gobernantes (intendentes y diputados por el interior), además de hacer bonitas declaraciones, tomaran las acciones necesarias para hacer efectivas esas medidas que dicen apoyar y dieran el ejemplo de responsabilidad que se les reclama. Me pregunto, ¿acaso se han olvidado de quienes les dieron su confianza por medio del voto?



Quienes hace muchos años que peinamos canas estamos maravillados con los avances tecnológicos de la comunicación y la administración, pero más nos asombra cómo ha avanzado la burocracia y los gastos del Parlamento y de muchas de las Intendencias departamentales. Seguimos siendo prácticamente la misma cantidad de orientales, el país tiene la misma superficie y la producción física, salvo destacadas excepciones, poco ha aumentado; sin embargo, hoy tenemos una sucursal del Palacio Legislativo pues ya no entran todos en él. Similar situación encontramos en muchas de las Intendencias que tienen muchos más funcionarios, de los cuales varios son parientes y o amigos, y tal como los pulpos han alargado sus brazos por medio de las alcaldías.



Ha llegado la hora de que, ante el ejemplar reclamo de las fuerzas vivas movilizadas por “Un Solo Uruguay”, quienes tienen la responsabilidad y la posibilidad de comenzar a poner las cosas en orden y de acuerdo a lo que los ciudadanos de este país reclamamos, hagan lo que deben de hacer antes de que las cosas las hagan por ustedes. Solo de ustedes depende ejecutar los cambios. No necesitan nuevos fondos ya que mucho ahorrarán, tampoco iniciativa de otro poder o cambios en la Constitución.



Procedan señores, basta de lindas declaraciones.