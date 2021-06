¡Muchachos, aflojen!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Habiendo recorrido la medicina largo tiempo, veo que nada cambia en ese ámbito.



Allí se arraigó la politiquería y como consecuencia, desvíos de sus fines. Concuerdan la pérdida de valores humanos con intereses de todo tipo.

Cuentan con decenas de años de invariabilidad y dominio. No debiendo ser considerados ni reconocidos porque anteponen su bandera a los cometidos inherentes a su profesión, a los que, deberían dedicarse, que es, una mejor medicina. Pesando sobre ellos la realidad de la decadencia cultural, de la enseñanza y de los valores de las personas.



La sindicalización en medicina, desde temprano, se erigió como un ente único, dueño del pensamiento y acciones de los médicos, lo cual no es verdad.



La medicina, por su parte, tiene un impacto importante sobre la sociedad tomando en consideración protegerla de acciones que alteren la salud física, mental y social, hechos considerados a través de los siglos.

Pero nada que ver con los partidismos y las injerencias políticas del presente.



Han perdido el norte por ese poderío mal entendido. Elevándose, sus autoridades, en retadores del gobierno o de quienes no acaten sus mandatos, en clara consonancia con ciertas corrientes políticas. Colaborando a que la medicina nacional haya seguido con su tranco cansino por la misma huella, con el caballo viejo y cansado, sin avizorar un futuro promisorio. Hechos que, en realidad, deberían haber preocupado a esos señores afanados por su ideario político y crecimiento en dicho sentido; en lugar de hacer algo para permitir una medicina de verdad.



¡Aflojen! ¿No se dieron cuenta que llegamos al siglo XXI?



No es bueno que se deba seguir en manos de quienes no han conseguido una mejor medicina y la población crea que los médicos les apoyan.



La radicalización es la muestra del vacío en que se encuentran, permaneciendo a la espera de lo que expresen sus líderes, dentro y fuera de los ámbitos médicos.



Muchachos, ¡basta de agredir y confundir!