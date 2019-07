El MSP y vulneración de derechos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace unos días acompañé a mi hija adolescente al control médico rutinario.

Me llevé una gran sorpresa (ella más) cuando la doctora le pregunta; “qué te gustan los varones o las mujeres”, “o ambos”.



Desconozco cual es la intención que persigue el MSP cuando recaba esta información, ni cual es el destino de esta, porque supongo que la consulta responde a un cuestionario estandarizado, ya que no creo que surja de un interés particular del médico tratante.



Ante esto me pregunto, ¿con qué armas cuenta un adolescente para evadir la repuesta si fuera esta su elección?



Además, me pregunto si el Estado, de esta manera no está vulnerando el derecho a la privacidad.



¿Qué derecho tiene a indagar en la intimidad de las personas?