Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Agradezco su publicación; ¡la vida de una persona depende que alguien con autoridad en el Ministerio de Salud Pública agilice el trámite!

Tengo un amigo querido internado a la espera de un medicamento de enorme costo que debe ser provisto por Salud Pública desde hace 10 días y la burocracia sigue...



Aún no lo entregan; hubo que entregarle el expediente a un abogado (no sé que tiene que ver en esto) que debe autorizar el trámite para la entrega. ¡Si no lo hacen en muy corto plazo mi amigo muere! ¡Esto se sabe!



¿Por qué no lo entregan? ¡Será otro paciente que muere sin recibirlo! ¿Qué están esperando? ¿No tienen consciencia que de ello depende la vida de un ser humano? ¿Quién se hace responsable?